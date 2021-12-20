الرقم السري :

136181

قبائلي أرمل يريد من تحيي في قلبه الأمل

لا يكاد يمرّ علي يوم إلا وتجدني ألهج بالدعاء أن يمدني الله بزوجة صالحة تكون لي السند في محنتي. كيف لا وأنا أرمل بأولاد أحيا لأجلهم وكلي يقين أنه لا أحن عليهم من قلب أم. كتب القدر عليها أن تنتقل إلى الأعلى. يقيني من أن من بنات بلدي من هنّ قادرات على إحتواء الوضع ووضع يديهنّ على الجرح. هو ما دفعني أن أعرب عن خالص نيتي. في أن أعيد تجربة الزواج مع إنسانة حنون تعيرني من الإنتباه أنا وأولادي ما يحسسن بالأمان والثقة.

أنا سعيد من إحدى مناطق القبائل، في العقد الخامس من عمري، أرمل ولي أولاد هم أعز ما أملك. أمارس مهنة المقاولة، ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله. لكن كل هذا بلا معنى في غياب زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي. ومن خلال هذا المنبر أبحث عن زوجة أمينة مطيعة أملها الستر، ترغب في الارتباط برجل شهم. امرأة لا أشترط فيها إلا التفهم والتدين، لا يهمني من أي منطقة تكون، سنها أقل من49سنة. أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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الرقم السري :

136135

أرمل وحيد يريد أن يحيا الأمل من جديد

أحمد الله كثيرا على أنه دلني على باب الفرج المتمثلة في منبر صفحة أدم وحواء. هذه الصفحة التي أعتبرها خلاصا لي من وحدة تمزق أشلاء قلبي بعد وفاة رفيقة دربي التي تركتني رهينة لأحزان الماضي. ولأن الفرصة سنحت لي فإسمحولي أن أعيد الروح لقلب وحيد يريد البدء من جديد.

أنا عمار من ولاية قسنطينة، أرمل لدي أولاد، ابلغ من العمر 59 سنة عامل مستقر ولدي مسكن خاص. أتمنى الزواج وتحصيل الحلال مع امرأة تفهمني وتحترمني. من إحدى ولايات الشرق الجزائري ولا أمانع إن كانت أرملة أو مطلقة ولكن دون أولاد. اقبلها عاملة أو ماكثة في البيت وسنها يتراوح ما بين 45 إلى 60 سنة.

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