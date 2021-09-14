قبائلي أصيل يتوسم فيك كل الخير

صاحب الشأن في إعلاننا الثاني من هذا المنبر. من ولاية تيزي وزو، شاب يبلغ من العمر 39 سنة، مطلق ليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل.

يبحث عن شريكة لحياته ، إمرأة تكون رفيقة له طول العمر، يريدها من ولاية البويرة أو تيزي وزو، تكون متفهمة وحنون، يفضلها عاملة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري : 135563

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