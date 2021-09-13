قبائلي الأصل يقبلها ستينية بأولاد

أحمد الله أنني أفنيت عمري فيما يرضيه. فأنا رجل متدين محترم وصادق. ولأن القلب الطيب دائما معرض للإبتلاء. فقد خاب ظني فيمن ظننتها رفيقة لدربي حين وجدت مشوار حياتي معها يتوقف وهي تأخذ أبنائي معها. لأسقط صريع الندم والخوف من مستقبل لا أعرف تفاصيله. ولأنني أهاب الوحدة ، فإنني قد قررت أن أعلن رغبتي في البدء من جديد إلى جانب من ستملأ عليّ حياتي بالبهجة والمسرات.

أنا رجل من ولاية البليدة، في ال60من عمري، ذو أصوب قبائلية، سبق لي وأن أديت مناسك العمرة، راض بما كتبه الله لي ، لي بيت كبير وأنا متقاعد لا يمرّ وقتي إلا وأنا أحمد الله وأشكره على كل شيء.

اريد أن يكون لي حظ مع إنسانة صادقة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز60سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، والأهم أن اغرف معها من السعادة في رحاب طاعة الله.

الرقم السري : 135556

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