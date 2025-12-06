قبال:”فخور جدا بالعودة للخضر.. هدفي التألق في كأس العالم”

بعد أن أصبح واحدًا من أبرز نجوم الدوري الفرنسي مع باريس إف سي هذا الموسم، يسعى إيلان قبّال لتثبيت مكانته في المنتخب الجزائري والمشاركة في البطولات الكبرى المقبلة، بما فيها كأس الأمم الإفريقية ومونديال 2026.

وصرح إيلان قبال، لموقع “فوت ميركاتو” اليوم السبت:””شعرت بفخر كبير بعد العودة للمنتخب بعد 4 سنوات، فهذا كان هدفًا منذ وقت طويل، وكنت دائمًا أحلم بالعودة. رؤية اسمي في القائمة كان بمثابة تكريم لي. هدفي هذه المرة ليس مجرد الحضور، بل أن أعود باستمرار وأثبت نفسي”.

معرفته السابقة ببعض اللاعبين ساعدته على التأقلم بسرعة داخل المجموعة: “كنت أعرف بعض اللاعبين من استدعائي السابق، وابقينا على تواصل، وهذا ساعدني كثيرًا في العودة بسرعة والتأقلم مع المجموعة”.

أوضح قبّال أن تجربة اللعب في الملاعب الجزائرية لا تُضاهى: “الأجواء في الجزائر لا تضاهيها أي ملاعب، ربما باستثناء ملعب فيلودروم. اللعب في تيزي وزو كان تجربة لا تُنسى، من البداية للنهاية هناك صوت الجمهور متواصل ويعطي طاقة كبيرة للفريق”.

قبّال أكد على سعيه المستمر ليكون ضمن تشكيلة المنتخب لكأس الأمم الإفريقية المقبلة: “أريد أن أشارك، وأنا في حالة جيدة من الناحية البدنية والنفسية. سأواصل العمل لتقديم أفضل ما لدي”.

وأضاف أن الجزائر يجب أن تكون دائمًا في المنافسة على اللقب:”عندما تلعب لدولة مثل الجزائر، هدفك هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. لدينا لاعبين ذوي خبرة وسنسعى للقيام بأقصى ما نستطيع”.

كما أشاد قبّال بالجيل الصاعد من لاعبي الجزائر، مثل إبراهيم مازا وبوأناني، معتبرًا أن موهبتهم ونضجهم المبكر يمثلان إضافة كبيرة للمنتخب:”هؤلاء لاعبون موهوبون جدًا، لديهم نضج مبكر رغم صغر سنهم. اختياراتهم للعب مع الجزائر تأتي من القلب، وهذا مهم جدًا للمنتخب”.

واختتم قبّال حديثه بالإشارة إلى حلمه الأكبر، وهو المشاركة مع المنتخب في مونديال 2026: “اللعب في كأس العالم هو الهدف النهائي لأي لاعب. منذ صغري، كانت هذه البطولة حلمًا كبيرًا، وسأبذل كل جهدي لتحقيقه مع الجزائر”.