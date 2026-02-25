قبال أفضل لاعب عربي في أوروبا

يتصدر اللاعب الدولي الجزائري، ونجم باريس أف سي الفرنسي، ايلان قبال، قائمة أفضل اللاعبين العرب، في أوروبا، خلال الموسم الجاري 2025-2026.

وحصل لاعب “الخضر” على تقييم 7.53/10، من طرف موقع “سوفاسكور”. خلال مشاركاته مع ناديه الفرنسي، ليكون بذلك، أفضل لاعب عربي هذا الموسم في الدوريات الـ 5 الكبرى.

وحسب تغريدة نشرها الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، يعد ايلان قبال، أيضا ثاني أفضل لاعب إفريقي هذا الموسم. وثاني أفضل لاعب في “الليغ1” الفرنسية.

يشار إلى أن الدولي الجزائري، يقدم مستويات قوية في الموسم الجاري. بكونه واحد أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في “الليغ1” بـ 12 مساهمة. في 22 مباراة، بواقع 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.