قبال أفضل مُمرر حاسم في “الليغ2”

يحتل الدولي الجزائري ولاعب نادي أفسي باريس، إيلان قبال، صدارة قائمة أفضل الممررين الحاسمين في الدرجة الفرنسية الثانية “اليغ2”.

وحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور”، فقد جاء لاعب الخضر قبال في صدارة قائمة أفضل الممريين بالليغ 2 برصيد 9 تمريرات حاسمة.

كما يعد الاعب قبال أكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، بواحد وتسعين فرصة سانحة للتسجيل بعد مرور 31 جولة.

يجدر الإشارة، شارك قبال هذا الموسم مع ناديه باريس افسي في 30 مواجهة، وبمعدل 87 دقيقة كل مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.