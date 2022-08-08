قبال: “المنافسة كبيرة في الخضر لكني قادر على تقديم الإضافة”

اعترف الجزائري ايلان قبال، لاعب نادي ريمس الفرنسي، بالمنافسة الشرسة في المنتخب الوطني، مبديا رغم ذلك قدرته على تقديم الإضافة.

وصرح قبال، لموقع “footballogue” الفرنسي: “المنتخب الوطني يملك تعداد ثري أكثر من أي وقت مضى”.

كما أضاف: “رغم ذلك بإمكاني تقديم الإضافة، بالنظر لكوني لاعب متعدد المناصب، وهذا ما أثبته الموسم الماضي”.

وتابع ايلان قبال: “لم أتلقى مؤخرا، أي اتصال من بلماضي، لكني أعمل على اثبات نفسي هذا الموسم رفقة ريمس، لنرى بعدها”.