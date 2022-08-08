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الرياضة

قبال: “رياض محرز قدوة لكل لاعب”

بقلم كريم تيغرمت
قبال: “رياض محرز قدوة لكل لاعب”
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أثنى الدولي الجزائري ايلان قبال، لاعب ريمس الفرنسي، على مواطنه رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، متعبرا اياه قدوة للاعبين.

وقال قبال، في حوار لموقع “footballogue” الفرنسي: “محرز هو النوع المفصل من اللاعبين الذين أحب دائما متابعتهم”.

كما أضاف: “لديه لمسة رائعة، يراوغ، ويستفز منافسيه، انها كرة القدم التي نحب مشاهدتها، يجب أن يكون مثالا يحتذى به لأي لاعب”.

وتابع ايلان قبال: “محرز لم يتخلى عن أي شيء أبدا، فاز بكل شيء تقريبا، وشرف بالنسبة مجاورته”.

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