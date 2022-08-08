قبال: “رياض محرز قدوة لكل لاعب”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الدولي الجزائري ايلان قبال، لاعب ريمس الفرنسي، على مواطنه رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، متعبرا اياه قدوة للاعبين.
وقال قبال، في حوار لموقع “footballogue” الفرنسي: “محرز هو النوع المفصل من اللاعبين الذين أحب دائما متابعتهم”.
كما أضاف: “لديه لمسة رائعة، يراوغ، ويستفز منافسيه، انها كرة القدم التي نحب مشاهدتها، يجب أن يكون مثالا يحتذى به لأي لاعب”.
وتابع ايلان قبال: “محرز لم يتخلى عن أي شيء أبدا، فاز بكل شيء تقريبا، وشرف بالنسبة مجاورته”.
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