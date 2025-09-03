قبال: “سعيد بالعودة إلى المنتخب الوطني.. وهذا ما دار بيني وبين بيتكوفيتش”

عبّر إيلان قبال، جناح نادي أف سي باريس والمنتخب الوطني الجزائري، عن سعادته الغامرة بالعودة إلى صفوف “الخُضر” بعد غياب دام أربع سنوات.

وقال قبال في تصريح للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “سعيد للغاية بالعودة للمنتخب بعد غياب طويل، لقد كان هدفي منذ فترة، واليوم أحقق ذلك مجددًا. خضت أول حصة تدريبية بمركز سيدي موسى، وسعيد بالمرافق المتاحة لنا”.

وأضاف: “تربّيت على حب المنتخب الوطني، كنت أشاهد مباريات كأس العالم وأشعر بالفخر. وعندما سنحت لي الفرصة للعب كرة القدم، كان هدفي تمثيل الجزائر، رغم أنه لم يكن مضمونًا، لكني عملت بجد وحظيت بشرف أول استدعاء سنة 2021”.

وتحدّث اللاعب عن أجواء المنتخب بعد عودته: “حظيت باستقبال رائع، لقد لعبت سابقًا مع عدد من اللاعبين الذين ما زالوا حاضرين اليوم، وساعدني ذلك على الاندماج. كما رحّب بي اللاعبون الجدد بحرارة”.

وأكد لاعب باريس أف سي، على عزمه ترك بصمة إيجابية مع الخُضر: “الاستدعاء للمنتخب لا يقبل التردد. تمثيل الجزائر فخر كبير. حتى إن لم تمنح لي الفرصة، سأحاول أن أترك انطباعًا جيدًا، وسأُظهر ما أقدر عليه”.

وفي حديثه عن تصفيات كأس العالم، قال: “كل المباريات صعبة، لكن علينا الفوز أمام بوتسوانا وغينيا. نملك مجموعة قوية تضم لاعبين ينشطون في أقوى الأندية، وهذا مهم لتحقيق حلم التأهل للمونديال”.

كما تحدّث قبّال عن لقائه الأول بالناخب الوطني: “المدرب بيتكوفيتش رحّب بي، وطلب مني أن أكون على طبيعتي مع زملائي، وأن أظهر سعادتي بالتواجد ضمن صفوف المنتخب. كما هنأني على بدايتي القوية في الدوري الفرنسي”.