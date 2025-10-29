قبال ضمن “التوب10” لأفضل لاعب في أوروبا

حجز لاعب “الخضر” ونجم باريس أف سي الفرنسي، ايلان قبال، مقعدا ضمن أفضل 10 لاعبين تنقيطا في أوروبا خلال الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وحسبما جاء في مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن الدولي الجزائري. يحتل المركز الثامن في قائمة أفضل لاعبي الدوريات الـ 5 الكبرى، من حيث التقييم.

وحصل قبال على تقييم 7.71 خلال مشاركته مع أف سي باريس. في بداية الموسم الجاري. ليكون بذلك، ثاني أفضل لاعب جناح في أوروبا، وثاني أفضل لاعب في “الليغ1”.

وإلى حد كتابة هذه الأسطر خاض صاحب الـ 27 ربيعا، 9 لقاءات في “الليغ1” الفرنسية، ساهم خلالها بـ 7 أهداف، بواقع 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة.