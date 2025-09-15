قبال: “كثيرا ما قيل لي إنني قصير ولا أصلح في المستوى العالي”

أكد لاعب “الخضر” المتألق في سماء “الليغ1” هذا الموسم، ايلان قبال، أنه تحدى الجميع من أجل الوصول إلى ما هو عليه، لاسيما وأن الكثيرين توقعوا عدم قدرته على توقيع عقد احترافي، بسبب قصر قامته.

وأعد برنامج “تيليفوت” الذي يُبث على قناة “تي أف 1” الفرنسية. تقريرا مطولا على قبال. المتوج بجائزة هدف شهر أوت. والمرشح لجائزة أفضل لاعب لذات الشهر.

وفي تصريحات خص بها برنامج “تيليفوت”، قال لاعب الخضر: “عمري 27 سنة، وعانيت كثيرا.. كثيرا ما قيل لي أنني قصير جدا ولن يكون بإمكاني توقيع عقد احترافي”.

وواصل ايلان قبال، الذي أبهر الجميع بمستوياته الراقية في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي: “اليوم بقميص باريس أف سي أريد أن اثبت أنه بالقلب والموهبة لا شيء مستحيل”.

“J’ai galéré, mais je veux montrer qu’avec du cœur et du talent, rien n’est impossible.” Après avoir brillé en Ligue 2, Ilan Kebbal est déterminé à démontrer toute l’étendue de son talent et à enfin s’imposer au plus haut niveau. @YassinNfaoui pic.twitter.com/qOXkPQWo46 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 14, 2025

« Le club veut passer un cap. » À 27 ans, Ilan Kebbal, milieu du Paris Fc, se confie sur les premiers pas de son équipe en Ligue 1. @YassinNfaoui pic.twitter.com/hd5eXau5h2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 14, 2025