بقلم محمد لمين صحراوي
قبال: “كثيرا ما قيل لي إنني قصير ولا أصلح في المستوى العالي”
أكد لاعب “الخضر” المتألق في سماء “الليغ1” هذا الموسم، ايلان قبال، أنه تحدى الجميع من أجل الوصول إلى ما هو عليه، لاسيما وأن الكثيرين توقعوا عدم قدرته على توقيع عقد احترافي، بسبب قصر قامته.

وأعد برنامج “تيليفوت” الذي يُبث على قناة “تي أف 1” الفرنسية. تقريرا مطولا على قبال. المتوج بجائزة هدف شهر أوت. والمرشح لجائزة أفضل لاعب لذات الشهر.

وفي تصريحات خص بها برنامج “تيليفوت”، قال لاعب الخضر: “عمري 27 سنة، وعانيت كثيرا.. كثيرا ما قيل لي أنني قصير جدا ولن يكون بإمكاني توقيع عقد احترافي”.

وواصل ايلان قبال، الذي أبهر الجميع بمستوياته الراقية في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي: “اليوم بقميص باريس أف سي أريد أن اثبت أنه بالقلب والموهبة لا شيء مستحيل”.

