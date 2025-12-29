قبال: “كل مباريات “الكان” صعبة والفوز يعود للأقوى”

ثمّن لاعب المنتخب الوطني ايلان قبال، تأهل المنتخب الوطني لثمن نهائي “الكان”، مؤكدا في ذات الوقت بأن كل مباريات هذه البطولة صعبة، والفوز يعود للأقوى.

وصرّح قبال، عقب فوزهم على بوركينا فاسو: “أنا جد سعيد بفوزنا على بوركينا فاسو، أظهرنا شخصيتنا، وقوتنا الدفاعية، وهذا جد مهم في مثل هذه المباريات”.

كما أضاف: “منتخب بوركينا فاسو، قوي، ويملك لاعبين في المستوى، ما جعل المباراة جد صعبة، ومن الجيد الفوز بمثل هذه المباريات”.

وتابع ايلان قبال: “لا يوجد مرشح قوي في مثل هذه المنافسات، كون كل مباريات هذه البطولة صعبة، والفوز يعود للأقوى، ونحن نطمح للذهاب إلى أبعد حد ممكن”.