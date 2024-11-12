قبال لاعب الشهر في “الليغ 2” الفرنسية

تُوج صانع ألعاب نادي “أف سي باريس”، إيلان قبال، بجائزة أفضل لاعب في الدرجة الفرنسية الثانية لشهر أكتوبر.

وتم ترشيح لاعب الخضر، قبال، لهذه الجائزة، من طرف نقابة اللاعبين المحترفين بفرنسا، رفقة كل من لاعب لوهافر، بيبي ميسيا با، ولاعب لوريان، كروبي جونيور.

وتوج قبال بجائزة لاعب الشهر نظير تألقه اللافت مع فريقه في “الليغ 2” الشهر المنقضي. حيث بصم على تمريرتين حاسمتين وتسجيل هدف. خلال أربع مواجهات خاضها مع فريقه شهر أكتوبر.

وأعلنت نقابة اللاعبين المحترفين بفرنسا، عبر منصة “إكس”، تتويج اللاعب الجزائري، إيلان قبال، بهذه الجائزة. وكتبت: “من مواليد مدينة مارسيليا ويلعب بالألوان الباريسية، السيطرة على الكرة مثل البرازيلي.. إيلان قبال هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في نقابة اللاعبين بفرنسا لشهر أكتوبر”.

للإشارة، خاض إيلان قبال مع فريقه أفسي باريس هذا الموسم، 13 مباراة كلها أساسيا بمجموع 1122 دقيقة منذ انطلاق الموسم، وسجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.