قبال: “لوكا حارس رائع وآمل أن نتأهل سويا إلى المونديال”

نوه لاعب “الخضر” ايلان قبال، بإمكانيات الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، لوكا زيدان، حارس نادي غرناطة الاسباني.

وأكد قبال، أن نجل زيدان، الذي استدعي لأول مرة إلى المنتخب، تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات مونديال 2026، شهر أكتوبر الجاري، سيكون إضافة قوية لتشكيلة “الخضر”.

وفي تصريحات نقلتلها إذاعة “آر أم سي” الفرنسية، قال قبال: “لوكا حارس رائع، أعرفه جيدًا.. هو من مرسيليا، وكنا نلعب كرة القدم معا من حين لآخر”.

كما أبرز نجم باريس أف سي الفرنسي، أن لوكا زيدان، سيحظى باستقبال مميز من طرف لاعبي المنتخب الجزائري، خلال التربص المرتقب أن ينطلق هذا الاثنين، بسيدي موسى.

مضيفا: “سعداء للغاية.. آمل أن تسير الأمور على ما يرام، وسنستقبله استقبالًا لائقا.. إنه حارس ممتاز، وآمل أن نتمكن جميعًا من التأهل معا إلى المونديال”.