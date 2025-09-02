قبال: “متشوق لملاقاة أنصار “الخضر” ونأمل في تحقيق الفوز”

جدّد نجم نادي باريس أف سي الفرنسي، ايلان قبال، سعادته بالتواجد مع “الخضر”، لثاني مرة بعد الأولى التي كانت سنة 2021، تحت قيادة الناخب السابق جمال بلماضي.

وفي تصريحات خصّ بها القناة الرسمية لـ “الفاف” أمس الاثنين. قبل التربص الخاص بمواجهتي بوتسوانا وغينيا. قال قبال عن عودته إلى المنتخب: “لقد مرت 4 سنوات.. أشعر بالسعادة وانتظر بشغف لحظة الانطلاق”.

قبل أن يُضيف قبال، الذي يتصدر قائمة هدافي “الليغ1” بعد مرور 3 جولات برصيد 3 أهداف: “أشكر المناصرين بالمناسبة. على كل رسائلهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. إنهم يتابعونني منذ فترة، ومتشوق للقائهم في المباراة وآمل أن نحقق الفوز”.