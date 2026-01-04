قبال مطلوب في “البريميرليغ”

دخل اللاعب الدولي الجزائري، ايلان قبال، دائرة اهتمامات العديد من الأندية الناشطة في الدوري الانجليزي الممتاز، تحسبا لضمه خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

ونصب صاحب الـ 27 ربيعا، نفسه واحدا من أبرز لاعبي النصف الأول من الموسم الجاري لـ”الليغ1″. بفضل تألقه رفقة الصاعد الجديد، باريس أف سي، الذي لعب له 16 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكشف الصحفي التركي ” Ekrem KONUR” الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين. في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس”، أن ثلاثي “البريميرليغ”، كريستال بالاس، سندرلاند وفولهام، مهتم بضم قبال.

كما أبرز الصحفي ذاته، بأن نادي باريس أف سي الفرنسي. مستعد للاستماع إلى العروض التي قد تصله بخصوص لاعب “الخضر”، وذلك، في نطاق 20 إلى 25 مليون أورو.