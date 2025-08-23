قبال هدافاً و ممرراً حاسما ويسقط أمام غويري برباعية في ثاني جولات “الليغ1”

شهدت الجولة الثانية من الدوري الفرنسي “ليغ 1” مواجهة مثيرة بين أولمبيك مارسيليا والوافد الجديد أفسي باريس، انتهت بفوز مارسيليا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في لقاء إحتضنه ملعب “الفيلودروم” كان فيه الحضور الجزائري حاضراً من خلال الدوليين إيلان قبال وأمين غويري، لكن بأداء متباين بين النجمين.

قبال.. تألق لافت رغم الخسارة

خطف الدولي الجزائري إيلان قبال الأضواء خلال هذه المواجهة، حيث كان أبرز لاعبي فريقه رغم الهزيمة الثقيلة. لعب قبال المباراة كاملة، وقدم أداءً مميزًا على المستويين الفردي والجماعي، حيث سجل هدف فريقه الأول من تسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 28، مقلصًا الفارق بعد تأخر فريقه بثنائية غرينوود وأوباميانغ.

لكن قبال لم يكتفِ بذلك، بل واصل صنع الفارق لزملائه، وقدم تمريرة حاسمة في الدقيقة 58 مكّنت زميله سيمون من تعديل النتيجة، ليؤكد مرة أخرى أنه ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق الباريسي.

حصل على تقييم 8.4 كأفضل لاعب في صفوف فريقه، وهو ما يعكس مدى تأثيره في مجريات اللقاء رغم الخسارة.

غويري.. مشاركة محتشمة في غير مركزه المعتاد

على الجانب الآخر، لم يظهر أمين غويري بالمستوى المنتظر، حيث شارك أساسياً طيلة دقائق المباراة حتى الدقيقة 90+1، لكن في مركز غير معتاد بالنسبة له، حيث شغل منصب صانع الألعاب بدلًا من مركزه الأصلي كمهاجم أو جناح هجومي، وهو ما أثر على أدائه.

رغم بعض المحاولات الفردية، إلا أن غويري لم ينجح في ترك بصمة واضحة، وظهر بمردود متوسط طيلة اللقاء.

تقييمه البالغ 6.6 يعكس تراجع تأثيره مقارنة بالشطر الثاني من الموسم الماضي، وسيواجه لاعب الخضر، منافسة شرسة هذا الموسم من دون شك، مع الغابوني بيير أوباميانغ.