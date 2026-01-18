قبال هدافا ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي

واصل الدولي الجزائري، إيلان قبال، عروضه القوية في الدوري الفرنسي، بعدما افتتح باب التسجيل لنادي باريس إف سي أمام نانت في الدقيقة السادسة من المواجهة التي تندرج ضمن منافسات الدوري الفرنسي، مانحًا فريقه التقدم بهدف دون رد.

وأكد قبال مرة أخرى قيمته الفنية وتأثيره الكبير في وسط الميدان، إذ واصل تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، مع الحضور التهديفي وصناعة الفارق في المباريات المهمة، ما جعله أحد أبرز عناصر باريس إف سي في الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن نادي وست هام الإنجليزي دخل في محادثات مع إدارة باريس إف سي من أجل التعاقد مع إيلان قبال، خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد يكون متاحًا مقابل مبلغ لا يتجاوز 12 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت التقارير أن قبال متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال توصل الناديان إلى اتفاق رسمي. خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته بعد المستويات اللافتة التي يقدمها هذا الموسم.