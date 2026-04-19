قبال يبدع بهدف عالمي ويقود باريس إف سي لفوز عريض على ميتز

عاد الدولي الجزائري إيلان قبال بقوة إلى أجواء المنافسة، بعدما قاد فريقه باريس إف سي لتحقيق فوز عريض، بثلاثة أهداف مقابل واحد، أمام ميتز، ضمن منافسات الدوري الفرنسي -الدرجة الأولى.

وشارك قبال أساسياً للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، ليؤكد جاهزيته سريعاً من خلال أداء مميز توّجه بهدف عالمي رائع، كان من أبرز لقطات اللقاء. وساهم بشكل مباشر في ترجيح كفة فريقه.

ويعَدُّ هذا الهدف هو التاسع لقبال هذا الموسم في “الليغ 1”، والأول له منذ شهر جانفي الفارط. ما يعكس عودته القوية واستعادته لحسّه التهديفي في مرحلة حاسمة من الموسم.

كما شهدت المباراة عودة الدولي الجزائري سمير شرقي، إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب طويل بسبب الإصابة. في خطوة إيجابية من شأنها أن تمنح خيارات إضافية للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. تحسباً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026.

وبهذا الفوز يعود باريس إف سي إلى سكة النتائج الإيجابية. في وقت يواصل فيه قبال فرض نفسه بصفته أحد أبرز مفاتيح النجاح في الفريق.