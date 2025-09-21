قبال يتألق رغم التعثّر أمام ستراسبورغ ويحصل على تقييم استثنائي

قدّم الدولي الجزائري إيلان قبال أداء مميزاً خلال المباراة التي جمعت ناديه باريس أف سي بنادي ستراسبورغ، ضمن الجولة الخامسة من منافسة الدوري الفرنسي، رغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان قبال من أبرز لاعبي المباراة المثيرة، حيث نجح في تقديم تمريرة حاسمة، وصنع أربع فرص سانحة للتسجيل، كما قام بخمس مراوغات ناجحة، وفاز بثماني صراعات ثنائية على أرض الملعب، ليحصل على أعلى تقييم في اللقاء من قبل الموقع المتخصص في الاحصائيات “صوفاسكور”.

و جاء تألق قبال بعد ساعات فقط من إعلان رابطة الدوري الفرنسي تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدرجة الأولى لـ “الليغ 1” خلال شهر أوت الماضي، ليؤكد بذلك أحقيته بالتكريم من خلال استمرار مستواه العالي.

أداء قبال اللافت يضعه من جديد في واجهة اهتمامات الجماهير والمتابعين، خاصة مع اقتراب موعد التربص المقبل للمنتخب الجزائري بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي سيكون مطالبا بإعادة النظر في بعض خياراته الفنية بعد بروز عدد من الأسماء المتألقة في الدوريات الأوروبية.