قبال يتألق مع باريس أف سي ويحقق فوزا عريضا على بريست

قدّم الدولي الجزائري، إيلان قبال، عرضًا مميزًا رفقة ناديه باريس أف سي، خلال المواجهة التي حقق فيها فوزا عريضا، اليوم الأحد، بـ بريست، ضمن منافسة الدوري الفرنسي.

ودخل قبال اللقاء أساسيًا، وأظهر حضورًا قويًا في وسط الميدان بفضل تحركاته الذكية وقدرته على الربط بين الخطوط. ما ساهم في فرض باريس أف سي سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى.

واكتفى اللاعب بخوض 65 دقيقة، قبل أن يفسح المجال لأحد زملائه، بعدما أدى ما عليه بشكل مميز.

وحصل متوسط ميدان “الخضر” على تنقيط 7.4 من 10 حسب موقع سوفاسكور المختص، في تقييم يعكس الأداء المتوازن الذي قدمه سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

ويواصل قبال تأكيد مستواه التصاعدي هذا الموسم، مقدمًا أوراق اعتماده بصفته أحد أبرز العناصر في تشكيلة فريقه، وهو ما قد يفتح أمامه آفاقًا أكبر سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب الوطني الجزائري في الاستحقاقات القادمة.