قبال يتفوق على عرب وأفارقة الدوريات الخمس الكبرى

يواصل الدولي الجزائري، ايلان قبال، تقديم عروضه القوية في الموسم الجاري من “الليغ1” الفرنسية، بألوان الصاعد الجديد، باريس أف سي.

وانفرد لاعب “الخضر” برقم استثنائي يخص اللاعبين العرب والأفارقة على حد سواء. في البطولات الخمس الكبرى (الليغ1، البريميرليغ، البوندسليغا، الكالتشيو والليغا).

وحسب مؤشر “سوفاسكور”، فإن قبال، الذي سجل هدفا من ركلة جزاء، أول أمس السبت. في التعادل بهدف لمثله أمام أوكسير، برسم الجولة الـ 14 “الليغ1” هو أول لاعب عربي وإفريقي يصل إلى 10 مساهمات تهديفية في الدوريات الكبرى هذا الموسم.

حيث نجح لاعب “الخضر” في تسجيل 6 أهداف وتقدير 4 تمريرات حاسمة. ليكون أول لاعب عربي وإفريقي يصل لحاجز الـ 10 مساهمات في أوروبا، والثالث في “الليغ1” الذي يحقق هذا الرقم.