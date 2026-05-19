قبال يتوج بجائزة “لاعب الموسم” في باريس أف سي

توّج الدولي الجزائري، إيلان قبال، بجائزة أفضل لاعب في باريس أف سي، عقب المستويات المميزة التي قدمها طيلة الموسم.

وجاء تتويج قبال بجائزة “باريسي العام” اعترافًا بالدور الكبير الذي لعبه في تشكيلة الفريق. إذ فرض نفسه بصفته أحد أبرز العناصر الأساسية بفضل مردوده الثابت وتأثيره الواضح في خط الوسط.

وتسلّم الدولي الجزائري جائزته في مراسم خاصة، بحضور المدير الرياضي للنادي، ماركو نيبه، الذي أشرف على تسليم الكأس. وسط إشادة واسعة بما قدمه اللاعب طوال الموسم.

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتزايدة لإيلان قبال داخل النادي الفرنسي، في موسم بصم فيه على مستويات لافتة، جعلته يحظى بثقة الجماهير والتقدير الفني، ليواصل ترسيخ اسمه ضمن أبرز المحترفين الجزائريين في أوروبا.