قبال يحصد جائزة هدف الشهر وينافس على أفضل لاعب في “الليغ1”

توّج لاعب “الخضر” ونجم نادي أف سي باريس الفرنسي، ايلان قبال، بجائزة أجمل هدف في شهر أوت الماضي، ضمن بطولة “الليغ1”.

وتنافس قبال، على جائزة أفضل هدف في الشهر، إلى جانب 4 أسماء أخرى. يتقدمها المالي لاسين سينايوكو، لاعب أوكسير. بالإضافة كذلك إلى الدنماركي بييرإيميل هويبيرغ. نجم أولمبيك مارسيليا.

كما ضمّت القائمة كل من البرتغالي جواو نيفيز. لاعب باريس سان جيرمان. والسنغالي ساديوبو ساني، لاعب نادي ماتز،

وأعلن أمس السبت. الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “الليغ1” على منصة “إكس”، فوز الدولي الجزائري. بجائزة أجمل هدف في الشهر بفضل هدفه المميز في مرمى أولمبيك مارسيليا. ضمن الجولة الـ 2.

وإلى جانب ذلك، رشّح الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين الفرنسيين “UNFP” اليوم الأحد ايلان قبال. للفوز بجائزة أفضل لاعب في “الليغ1” خلال شهر أوت الماضي.

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي. إلى جانب لاعب “الخضر”، كل من نجم باريس سان جيرمان. جواو نيفيز. ولاعب أولمبيك ليون، تايلر مورتون.

يشار إلى قبال، العائد إلى “الخضر” شهر سبتمبر الجاري. بعد غياب دام لـ 4 سنوات كاملة. بصم على بداية قوية في “الليغ1”.

كما خاض الدولي الجزائري، 3 لقاءات مع باريس أف سي. شهر أوت الماضي. سجل خلالها 3 أهداف، بواقع هدف عالمي في مرمى مارسيليا. توج بفضله بجائزة هدف الشهر. بالإضافة كذلك إلى “ثنائية” أمام ماتز، أهدى بها فريقه الصاعد حديثا أول انتصار في “الليغ1”.

👏🇩🇿 Ilan Kebbal remporte le premier #ButduMois de la saison 🏆 ! pic.twitter.com/As0Y3Bu4bI — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) September 13, 2025

Plutôt solide comme milieu non ? 💪 Les meneurs de jeu sont à l’honneur pour le premier Trophées UNFP du Joueur du Mois de la saison 2025/2026 🏆 João Neves 🔴🔵

Tyler Morton 🔴🔵

Ilan Kebbal 🔵⚪️ Votez pour votre favori au mois d’août sur : https://t.co/7j58y5maif 🗳️… pic.twitter.com/IE7zXA9MQw — UNFP (@UNFP) September 14, 2025

