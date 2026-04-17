قبال يشعل المنافسة بين أندية فرنسية وانجليزية على خدماته

يتواجد الدولي الجزائري، ايلان قبال، لاعب نادي أفسي باريس، ضمن اهتمامات العديد من الأندية الفرنسية، والإنجليزية.

وحسب موقع “actu foot”، أبدت عدة أندية فرنسية اهتمامها بخدمات قبال، على غرار كل من نادي رين، موناكو، بالإضافة لنادي ليون.

كما أضاف ذات المصدر، بأن أندية انجليزية، هي الأخرى مهتمة بخدمات الدولي الجزائري، على غرار كل من نادي برينتفورد، فولهام، ايفرتون، وكريستال بلاص.

يذكر أن القيمة السوقية الحالية، للدولي الجزائري، ايلان قبال (27 عاما)، لاعب نادي أفسي باريس، تبلغ حوالي 12 مليون أورو.