قبال يصل للأسيست رقم 11 في “الليغ2”

رفع صانع الألعاب الدولي الجزائري الناشط في نادي باريس أفسي، رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم للرقم 11.

بعد أن قاد لاعب الخضر فريقه باريس أفسي لتحقيق فوز جديد في البطولة الفرنسية الدرجة الثانية “الليغ2″، اليوم السبت، في مواجهة تروا في إطار الجولة 32.

وشارك قبال في كامل أطوار مواجهة تروا، وقدم تمريرة الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، ونال تنقيط 7.7 في المواجهة.

يجدر الإشارة، شارك قبال في 30 مواجهة هذا الموسم مع فريقه أفسي باريس، وسجل 5 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وكأحسن ممرر حاسم في “الليغ2”.