قبال يفتك جائزة لاعب الشهر في “الليغ1”

توّج لاعب “الخضر” ونجم نادي باريس أف سي الفرنسي، ايلان قبال، بجائزة أفضل لاعب في “الليغ1” خلال شهر أوت الماضي.

وأعلن اليوم الأحد، الحساب الرسمي للاتحاد الوطني للاعبين المحترفين الفرنسيين “UNFP” على منصة “إكس”، رسميا عن تتويج قبال، بجائزة لاعب الشهر الماضي.

وجاء تتويج الدولي الجزائري، بعد تألقه أوت الماضي، رفقة الصاعد الحديث إلى “الليغ1”. حيث خاض معه 3 لقاءات، سجل خلالها 3 أهداف، من بينها هدف عالمي في مرمى أولمبيك مارسيليا، توج أيضا بفضله، بجائزة هدف الشهر.

وتنافس قبال، على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي. إلى جانب كل من نجم باريس سان جيرمان. جواو نيفيز، ولاعب أولمبيك ليون، تايلر مورتون.