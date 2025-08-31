قبال يقود باريس أفسي لأول فوز في “الليغ1” بعد 46 سنة !

سجّل نادي باريس إف سي انتصارًا تاريخيًا في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي “ليغ 1″، بعدما تفوق على نادي ميتز بنتيجة 3-2.

محققًا أول فوز له في دوري الأضواء منذ 46 سنة، في إنجاز أعاد الفريق الباريسي إلى الواجهة بعد عقود من الغياب عن الأضواء.

نجم اللقاء دون منازع كان الدولي الجزائري إيلان قبّال، الذي وقّع ثنائية رائعة، وقدم أداءً مميزًا طيلة أطوار المباراة التي شارك فيها أساسيًا حتى صافرة النهاية.

وسجل لاعب الخضر، هدف التعادل لصالح فريقه عندما كان متأخراً في النتيجة، من علامة الجزاء، في الدقيقة 45+.

بعدها أضاف الهدف الثاني لفريقه والثاني له شخصيا، عند الدقيقة الـ52.

قبّال لم يكتفِ بالتسجيل فقط، بل كان حاضرًا في كل مفاصل اللعب الهجومي لفريقه، ليُتوّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة بأعلى تقييم من موقع Sofascore بلغ 9.6.

بفضل هدفيه في هذه الجولة، رفع كبّال رصيده إلى 3 أهداف، ليصبح ثاني أفضل هدّاف في الدوري الفرنسي حتى الآن، في بداية موسم قوية تؤكد تصاعد مستواه واستعداده للعب أدوار كبيرة سواء مع ناديه أو المنتخب الجزائري.