قبال يقود باريس أفسي لفوز جديد ويصل للمساهمة السادسة هذا الموسم

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، إيلان قبال، فريقه باريس أفسي، لفوز جديد في الدوري الفرنسي درجة الثانية.

في مواجهة راد ستار، برسم الجولة الـ20 من “الليغ2″، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض اللاعب، قبال، كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة للهدف الرابع لصالح فريقه.

ليصل اللاعب السابق لستاد رامس، للمساهمة التهديفية رقم 06 هذا الموسم، بتسجيله أربع أهداف و تقديم تمريرتين حاسمتين.

كما واصل نادي باريس أفسي، على حظوظه في اللعب على ورقة الصعود للدرجة الأولى الفرنسية، حيث يمتلك النادي في رصيده 37 نقطة، في المركز الثالث في الترتيب العام.