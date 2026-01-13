قبال يقود باريس أف سي لإقصاء “البياسجي” من كأس فرنسا

قاد اللاعب الدولي الجزائري، ايلان قبال، ناديه باريس إف سي، أمس الاثنين، لتحقيق مفاجأة مدوية، بإقصاءه الجار باريس سان جيرمان من الدور الـ 32 من منافسة كأس فرنسا.

وشارك قبال، بديلا مطلع الشوط الثاني، في أول ظهور له بعد نهاية التزاماته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، والتي اكتفى خلالها بالمشاركة لـ 11 دقيقة فقط. بمناسبة لقاء الجولة الـ 3 أمام غينيا الاستوائية.

وقدم لاعب “الخضر” مستويات راقية أمام نجوم “البياسجي” قبل أن يترجم تألقه بتمريرة الهدف الوحيد في اللقاء. لزميله جوناتان إيكونيه، في الدقيقة الـ 74. وهو الهدف الذي كان كافيا. لعبور باريس أف سي إلى ثمن نهائي كأس فرنسا على حساب حامل اللقب.