قبال يقود فريقه “باريس أف سي” لتعزيز صدارته لترتيب “الليغ2”

تعادل اللاعب الجزائري إيلان قبال رفقة فريقه باريس أف سي ضد الضيف روديز بثلاثة أهداف في كل شبكة.

وقدم إيلان قبال مستويات جيدة، في المباراة، ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقاد قبال فريقه للحفاظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الملاحق لوريون.

ونال قبال تنقيطا مميزا برصيد 8.2 من 10 حسب موقع صوفاسكور المختص، بعد الأداء الكبير في المباراة التي شارك فيها أساسيا.

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