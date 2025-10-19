قبال يمنح تمريرة حاسمة في مواجهة لانس

تألق الدولي الجزائري، ايلان قبال، اليوم الأحد، مع ناديه أف سي باريس، في مواجهة نادي لانس، ضمن الليغ1 الفرنسية.

وشارك قبال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أف سي باريس، في هذه المباراة، التي جمعتهم بمضيفهم نادي لانس.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة، في الدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول، أين يمنح تمريرة حاسمة، جاء على اثرها هدف التعادل لفريقه.

وأنهى ايلان قبال، وناديه أف سي باريس، الشوط الأول من هذه المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، مع نادي لانس.

وبهذا رفع قبال، رصيدهم في هذا الموسم، إلى ثلاثة تمريرات حاسمة، بالإضافة لأربعة أهداف، من ثمانية مباريات شارك فيها لحد الآن مع ناديه أف سي باريس، ضمن الليغ1.