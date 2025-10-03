قبال يواصل التألق ويسجل رابع أهدافه هذا الموسم وينفرد بصدارة هدافي “الليغ1”

بصم الجناح الدولي الجزائري، إيلان قبال، اليوم الجمعة، على هدف جديد مع ناديه أفسي باريس، وذلك في المواجهة الجارية أمام لوريان لحساب الجولة السابعة من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وسجل قبال هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 25، بعد توغل مميز داخل منطقة العمليات أنهاه بتسديدة ناجحة، مؤكداً مرة أخرى نجاعته الهجومية.

هذا الهدف يُعد الرابع للدولي الجزائري منذ انطلاق الموسم، حيث شارك في 6 مباريات بمعدل يقارب 600 دقيقة لعب، وتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

ما يجعله أحسن هداف في الدوري الفرنسي لحد الآن، و أحد أبرز نجوم فريقه وأكثر اللاعبين تأثيرًا في الخط الأمامي هذا الموسم في الدوري الفرنسي.