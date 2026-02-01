قبال: مارسيليا مدينتي وهدفي أمام “لوام” له طعم خاص

أعرب الدولي الجزائري، إيلان قبال، عن رضاه بالنتيجة التي عاد بها فريقه أمام أولمبيك مارسيليا. مؤكداً أن التعادل يعَدُّ مكسباً مهماً في مواجهة أحد أقوى أندية البطولة الفرنسية.

وقال قبال في تصريحات نقلها موقع “فوت مارسيليا” اليوم الأحد : “مارسيليا هي مدينتي، عشت فيها سنوات طويلة، لكن فوق أرضية الميدان أنا لاعب محترف. عند تنفيذ ركلة الجزاء لا أفكر في أي شيء، أحاول التركيز فقط”.

وأضاف: “نحن سعداء جداً بالحصول على نقطة أمام فريق من بين أفضل فرق البطولة. نحن ننجح غالباً أمام الفرق التي تلعب كرة جيدة. كنا بحاجة إلى هدف واحد فقط لإشعال المباراة ومنح أنفسنا الأمل”.

وأردف قبال: “بعد تسجيل هدف التعادل، قلنا لأنفسنا إننا سنحاول كل شيء من أجل تسجيل الهدف الثاني، كل الفرق تشك عندما تستقبل هدفاً، الضغط يصبح أكبر، وهذه هي طبيعة كرة القدم”.

وتحدث اللاعب الجزائري عن ركلة الجزاء التي سجل منها هدف التعادل قائلاً: “في لحظة تنفيذ ركلة الجزاء لا أفكر في أشياء كثيرة، أحاول التركيز فقط. صحيح أنني من مدينة مارسيليا، لكنها مباراة كرة قدم”.

وختم قبال تصريحاته بالقول: “هذا الهدف له طعم خاص لأنه منحنا نقطة مهمة، وحتى لو كان هدفي في ملعب فيلودروم أجمل من الناحية الفنية، إلا أن هذا الهدف يبقى الأغلى”.