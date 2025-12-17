قبال: “أنا جاهز ومنتخبنا مرشح للذهاب بعيدًا في كأس إفريقيا”

أكد مهاجم المنتخب الوطني، إيلان قبال، جاهزيته التامة لتقديم الإضافة المرجوة منه خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، معبرا عن حماسه الكبير لخوض أول تجربة قارية له رفقة المنتخب الوطني.

وخلال تصريحاته في المنطقة المختلطة التي انعقدت اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى، قال قبال: “الحمد لله كل شيء يجري على ما يرام داخل المنتخب الوطني، الأجواء رائعة والمعنويات في السماء”.

وأضاف مهاجم الخُضر: “سنذهب إلى المغرب من أجل تقديم كأس إفريقيا كبيرة، ولِمَ لا المنافسة على اللقب. أنا جاهز للقيام بواجبي مع المنتخب الوطني في أول مشاركة لي في كأس أمم إفريقيا”.

وختم لاعب باريس أف.سي، تصريحاته قائلا: “كما تشاهدون، نحن نقوم بآخر اللمسات قبل التنقل إلى المغرب. نحن منتخب معروف ومرشح للذهاب بعيدا في هذه الدورة، لذلك سنعمل بكل قوة من أجل تحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير الجزائرية”.