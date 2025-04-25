قبال: “عدم وجودي في القائمة الموسّعة للخُضر غير مفهوم!

عبّر الدولي الجزائري، إيلان قبال، لاعب نادي باريس أف سي، عن استغرابه الكبير من تجاهله من طرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال التربصات الأخيرة للخُضر.

وذلك رغم تقديمه مستويات مميزة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية “الليغ 2”.

وفي تصريحات لموقع “أر أم سي” الفرنسي، عبّر قبال عن فخره الكبير باستدعائه للمنتخب الوطني في أحد تربصات سنة 2021 رغم أنه لم يشارك في المباريات. مشيرًا إلى أنه “اختار الجزائر قبل حتى أن يصبح لاعبًا محترفًا”، واصفًا تجربته مع المنتخب الأول بأنها “ذكرى لا تنسى، رغم أنها مرّت بسرعة”.

وأضاف لاعب باريس أف سي، وصيف ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية: “مشاركتي في التربص الأول مع الخُضر، مرّ بسرعة ولم أدرك قيمته في لحظتها. لكن مع مرور الوقت، أقول إنها كانت تجربة مذهلة. عندما وصلت، كنت بديلاً لآدم وناس. فزنا في مباراتين. عشت الأجواء وتحدثت مع اللاعبين. وكان ذلك بالفعل جيدًا”.

وتابع قبال، قائلاً: “كنت أتفهّم عدم استدعائي في البداية لأن مستواي في “الليغ 1” لم يكن جيدًا. لكن ما حدث في الموسمين الماضي والحالي، لم أعد أفهمه. أجد صعوبة في الاستيعاب. عدم حضوري في قائمة الـ24 أمر مقبول، لأن هناك لاعبين كبار. لكن عدم وضع اسمي حتى في القائمة الموسعة التي تضم 60 لاعبًا… أعتقد أنني كنت أستحق مكاناً فيها”.

كما تحسّر إيلان قبال، على غيابه عن الخُضر بقوله: “لا ألوم الاتحادية، أنا لا أعمل بهذه الطريقة. ربما لا أملك المواصفات التي يبحثون عنها… ولهذا السبب أردت هذا الصيف أن أعود إلى الدوري الفرنسي الأول، من أجل المنتخب“.

وفي إجابته عن سؤال حول تفكيره في المشاركة في كأس إفريقيا 2025، قال إيلان قبال: “لا، على الإطلاق، لا أفكر في الأمر… سيكون كذبًا إن قلت نعم، لأن الموسم الماضي كنت أفضل صانع ألعاب في دوري الدرجة الثانية، وكنت من بين أفضل اللاعبين في البطولة. مستواي كان مستقرًا طوال الموسم. مرة أخرى، عدم حضوري في قائمة الـ24 أمر طبيعي، هناك لاعبون كبار. لكن عندما لا أكون حتى في القائمة الأولية… خصوصًا أن هناك لاعبين آخرين من الدرجة الثانية في تلك القائمة. فالمشكلة ليست في الدوري. سأواصل العمل من أجل العودة”.

للإشارة، يقدم اللاعب، إيلان قبال، واحداً من أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية مع باريس أف سي، في “الليغ2″، إذ قدم لحد الآن 11 مساهمة تهديفية (سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة) في 28 مباراة. كما يقترب الفريق من الصعود إلى الدرجة الأولى “الليغ1”.