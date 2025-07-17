قبايلي: “قمنا بتسريح 14 لاعب وانتداب 9 جدد ونستهدف ثلاثة أجانب”

كشف الرئيس المدير العام لشركة “بلاك ايغلز”، نبيل قبايلي، العمل المنجز تحضيرا للموسم الجديد، كاشفا أيضا عزمهم تدعيم تعداد الفريق بثلاثة لاعبين أجانب.

وفي تصريح، نشرته إدارة وفاق سطيف، اليوم الخميس، عبر الصفجة الرسمية للنادي على “فايس بوك”، صرح نبيل قبايلي.

“في اطار التحضير للموسم الرياضي 2025-2026، قمنا بعدة خطوات، منها تنصيب لجنة مهمتها تعيين طاقم فني جديد، وتسريح، وانتداب اللاعبين”.

كما أضاف: “اللجنة قامت بتعيين طاقم فني جديد، بقيادة المدرب الألماني أنطوان هاي، وتسريح 12 لاعب، والعملية متواصلة”.

وأردف: “اللجنة قامت بانتداب 9 لاعبين جدد، مع ترقية لاعبين إلى صنف الأكابر، وسيتم استقدام ثلاثة لاعبين أجانب، ليبلغ المجموع 14 لاعب جديد ضمن التشكيلة الجديدة”.

وكشف الرئيس المدير العام لشركة “بلاك ايغلز”: “نعمل على ضبط القائمة النهائية، استعدادا للتربصين المبرمجين انطلاقا من نهاية الأسبوع الجاري”.

وفي ختام تصريحاته، أكد نبيل قبايلي: “إدارة النادي لن تدخر أي مجهود، لاعادة الفريق لسكة الانتصارات”.