قبرص تقرر استمرار إجراءات مكافحة كورونا إلى غاية 15 جانفي 2021

وافق مجلس الوزراء القبرصى، اليوم الجمعة، على إجراءات منع تفشي فيروس كورونا، إلى غاية 15 جانفي 2021.

وقررت الحكومة القبرصية، حظر التجمعات الخاصة التى تزيد عن 50 شخصًا إلى جانب إجراء عمليات فحص على نطاق واسع بصفة منتظمة لمعرفة مدى انتشار الفيروس.

وذكرت صحيفة سيبروس ميل القبرصية، أن الإجراءات ستظل سارية حتى 15 جانفي المقبل.

وقال وزير الصحة القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، إن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التجمعات الاجتماعية التي تشجع على التفاعل الاجتماعي المكثف وذلك من أجل تتبع المخالطين ومنع انتشار الفيروس بشكل غير مباشر.

واقترح مجلس الوزراء أيضًا إجراء فحوصات على 5 آلاف شخص كل أسبوعين في الأماكن التي يتجمع بها الناس مثل المطاعم والجامعات ومراكز التسوق.