قبضة حديدية بين “إنتر ميلان” ورابطة الدوري الإيطالي

وصف “ستيفن تشانغ”، رئيس “إنتر ميلان”، رئيس الرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم “باولو دال بينو” بالمهرج.

فقد اتهم رئيس “الانتر”، رئيس رابطة الكالتشيو، بعدم الاهتمام باللاعبين والمدربين في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ونشر “تشانغ” عبر الستوري الخاص به في “الانستغرام”: ” رئيس الرابطة ربما أكبر وأسوأ مهرج رأيته. واتهمه بأنه يتلاعب بجدول المباريات “ويضع دائما الصحة العامة كأمر ثانوي”.

وقال رئيس “الانتر” في كلمة لرئيس الرابطة “عليك الوقوف وتحمل مسؤوليتك”، وطالب الجماهير بالحفاظ على سلامتهم.