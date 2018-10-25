قبضة حديدية بين قاسي السعيد ومدوار بسبب لقاء الساورة !!

تتواصل القبضة الحديدية بين المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر ورئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بسبب مباراة شبيبة الساورة.

وتواجد تسعة لاعبين من العميد إضافة إلى أعضاء من الطاقم الفني والإداري بمحكمة برج بوعريريج من العاشرة صباحا إلى غاية السابعة ليلا.

ماجعل قاسي السعيد يُطالب بتأجيل لقاء الساورة المُقرر غدا إلى يوم السبت لكن مدوار يرفض ذلك جملة وتفصيل.

وأبدى قاسي السعيد إستعداده لدفع مصاريف إقامة ليلة إضافية لفريق شبيبة الساورة بالعاصمة لكن زرواطي لا يرد على إتصالات الرجل الأول في العميد.