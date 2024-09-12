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الرياضة

قبضة حديدية بين مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان

بقلم فيصل زيان بوزيان
قبضة حديدية بين مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان
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تدهورت علاقة المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع إدارة باريس سان جيرمان، بعد رحيله عن صفوف الفريق. خلال الميركاتو الصيفي المنقضي نحو ريال مدريد الإسباني.

وحسب ما كشفته تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، فإن اللجنة القانونية لرابطة الأندية الفرنسية، أمرت إدارة باريس سان جيرمان. بدفع مبلغ 55 مليون أورو للاعب السابق للفريق، كيليان مبابي، تمثل جزءاً من مستحقات يدين بها.

ومن جهتها، ترفض إدارة النادي الباريسي قرار اللجنة القانونية لرابطة الأندية الفرنسية، القاضي بدفع مبلغ 55 مليون أورو لصالح مبابي، وقررت إدارة “البياسجي”، عدم دفع هذا المبلغ.

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