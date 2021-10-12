 قبلت أن أكون الزوجة الثانية  وتحملت المسؤوليات المادية .

أنهكني التفكير في زوج بلا ضمير يريد العيش في جلبابي.

أنا بإختصار إمرأة في العقد الرابع من عمري جميلة أنيقة، موظفة ولي ولله الحمد سكن رحب وجميل.

أول صدمة لي في حياتي أنني تزوجت من رجل توفاه الله، فترك لي إبنة عهدت على تربيتها .

وبالرغم من أن الجميع ممن حولي أشاروا عليّ بضرورة الزواج إلا أنني لم أعر للأمر أهمية. إلى أن تعرفت بمحض الصدفة على رجل جعلني أعيد التفكير في كل ما مضى وهمت به وتوسمته شريكا لحياتي أحيا معه الحاضر والأتي، إلا أنه صارحني بأنه رجل متزوج وله أولاد، فألحّ عليّ من أنه يرى فيّ المرأة الصالحة التي من شأنها أن تحصد الأجر بعد الستر إن أنا قبلت به،

حدث الزواج وكان سلواي أنّ لي سند في الحلال أتكل عليه وألجأ إليه في لحظات الضعف والحاجة، إلا أنني سيدتي وجدت من زوجي كلّ التملق حيث أنها بات يستعير مني المال حتى يغطي مصاريف زوجته الأولى وأولاده فيما وجدته أيضا يأخذ سيارتي ليقضي بها أشغاله ونزهاته، في حين لم ينفق عليّ وعلى إبنتي فلسا بمدعى أنني عاملة .

الرد:

أتفهّم تخوفك من غد لا تعرفين تفاصيله وأدرك توجسك من حاضر لا يروق لك، حيث أنك وقعت ضحية رجل لا يعرف عن مسألة العدل بين الزوجات شيء، حيث أنه أخذ من فكرة أن الشرع حلل للرجل أن يتخذ أربعة زوجات عليه أن يعدل بينهن في الإنفاق والمبيت وكافة الحقوق، زوج أدرك أنك تحسين أنه يحيا عالة عاكسة مبدأ القوامة التي رماها على كاهلك لدرجة أنك لا تحسين بأنك إرتبطت وتزوجت لتهنئي، بل لتواجهي من المسؤوليات الكثير.

لا تهرعي نحو الطلاق إلا بعد ان تجدي أن سبل الحوار سدّت بينك وبين زوجك ومن أنك لم تتمكني من تغيير رأيه إلى ما يليق بك كزوجة وسيدة بيت. ولتبدئي بالإمتناع عن منح زوجك المال حتى يتبجّح بها أمام زوجته وأولاده.

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