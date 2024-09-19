قبل أول مباراة بملعب “لابوانت”.. إدارة المولودية تشرح عملية الدخول إلى المدرجات

نشرت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، مقطع فيديو توضيحي، لعملية الولوج لمدرجات ملعب “علي لابوانت”.

وذلك قبل تدشين هذا الصرح الرياضي، واحتضانه أول مواجهة بين المولودية ونادي المنستيري التونسي. في إطار إياب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، يوم السبت، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وأوضح المكلف بخلية الإعلام والاتصال بنادي مولودية الجزائر، محمد بوروبي، في فيديو عبر صفحة الفريق الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن عملية دخول الأنصار إلى المدرجات، ستعتمد على ألوان التذاكر. بتخصيص لون معين لكل مدرج.

وتم استحداث تذاكر VIP بسعر 2500 دينار باللون الذهبي. أما حاملو التذاكر باللون الأخضر فخصصت لهم المدرجات الجنوبية من الملعب.

وخصصت الجهة الشرقية للملعب (الجهة المقابلة للمنصة الشرفية) لحاملي التذاكر باللون الأبيض.

فيما سيجلس أصحاب التذاكر الحمراء في المدرج الشمالي.