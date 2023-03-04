قبل أيام عن التحاقه بالخضر.. آيت نوري يزف أخباراً سعيدة لبلماضي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن نية مدرب ولفرهامبتون، جوليان لوبيتيغي، الاعتماد على الظهير ريان آيت نوري بصفة أساسية.

وحسب ماورد موقع “برمنجهام لايف“، فإن مدرب الولفز لوبيتيغي، طالب اللاعب آيت نوري، أن يكون جاهزا للمواجهة المقبلة ضد توتنهام.

كما سيتجه المدرب لوبيتيغي، للاعتماد على اللاعب آيت نوري، بصفة أساسية، بعد إصابة ظهير الفريق هيغو بوينو لمدة شهر.

يذكر أن، اللاعب ريان آيت نوري سيلتحق بصفوف المنتخب الوطني شهر مارس الحالي، تحسبا لمواجهة النيجر برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا.