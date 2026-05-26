قبل أيام من المونديال .. بوداوي يغادر مواجهة نيس وسانت ايتيان مصابًا

تعرض الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اليوم الثلاثاء، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه نيس أمام سانت ايتيان، ضمن ذهاب ملحق البقاء في الدوري الفرنسي.

أثار الدولي الجزائري المخاوف بعد تعرضه لإصابة على مستوى الوجه، قبل 16 يومًا فقط من انطلاق كأس العالم.

وغادر متوسط ميدان “الخضر” أرضية ميدان ملعب جيوفري غويشارد في الدقيقة الـ11 متأثرًا بإصابة في الوجه عقب تدخل قوي خلال مجريات اللقاء، ما اضطر الطاقم الفني لاستبداله مبكرًا.

ويبقى الجميع في انتظار نتائج الفحوص الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة، لمعرفة طبيعة الإصابة ومدة الغياب المحتملة. وسط آمال بأن تكون الإصابة خفيفة ولا تحرمه من المشاركة مع “الخضر” في المونديال.