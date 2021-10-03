قبل إنطلاق الموسم الجديد.. لجنة مكافحة المنشطات تُحذّر

حذّرت لجنة مكافحة المنشطات، التابعة للجنة الطبية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، جميع اللاعبين المعنيين بدخول أجواء المُنافسة الرسمية في الأيام القليلة القادمة، بخصوص الأدوية والمكملات الغذائية التي سيتعاطونها مُستقبلا.

وأوضحت اللجنة التي يرأسها الدكتور، جمال الدين دامارجي، بأنها تضع تحت تصرف اللاعبين والأطقم الطبية للأندية، لائحة الأدوية الممنوع إستعمالها، قبل وخلال فترة المُنافسة الرسمية، والتي تم تحيينها.

وسيكون الجميع مُطالبين بالتعامل بشكل دقيق مع اللائحة، خاصة وأنها تضم أدوية ومكملات جديدة، بعضها لم يكن ممنوعا في السنوات الماضية.

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