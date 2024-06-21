قبل استلامه المنصب.. رئيس الوزراء المرتقب في فرنسا يتوعد المسلمين والمهاجرين

في الأيام الأخيرة، عاد موضوع الهجرة إلى طاولة النقاش في فرنسا. خاصة بعد تصريحات رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا خليفة مارين لوبان. حول أولوياته إذا أصبح رئيسا لوزراء البلاد مطلع جويلية المقبل.

في الواقع، منذ بداية هذه الانتخابات. كان السياسي يكرر لجميع وسائل الإعلام الفرنسية فكرة أن الهجرة ستكون إحدى أولوياته إذا أصبح رئيسًا للوزراء.

وأعلن خلال مقابلة مع قناة BFMTV: “سأجعل مسألة الهجرة والسيطرة على حدودنا إحدى أولوياتي”.

وفي أعقاب ذلك، أعرب التجمع الوطني عن رغبته في الحد بشكل كبير من الهجرة الشرعية وغير الشرعية وطرد “الجانحين الأجانب”. يريد الحزب السياسي أيضًا تحقيق “توفيرات منطقية” من خلال خفض تكلفة الهجرة.

علاوة على ذلك، يقترح حزب التجمع الوطني أن يقدم إلى البرلمان مشروع “قانون الطوارئ” بشأن الهجرة. وذلك بهدف رفع بعض القيود الإدارية، وتشجيع طرد المجرمين الأجانب. ولكن أيضًا للسيطرة على أجزاء معينة من قانون الهجرة الخاضع للرقابة.

في هذا الاقتراح، يرغب جوردان بارديلا في وضع حد لحق التربة. وخاصة من خلال قانون الطوارئ هذا. ويسمح هذا الحق القانوني لأي طفل يولد في فرنسا لأبوين أجنبيين بالحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا عند بلوغه سن الرشد.

ويفكر بارديلا أيضًا في استبدال المساعدات الطبية الحكومية، التي تغطي 100% من التكاليف الطبية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، بصندوق يأخذ في الاعتبار فقط حالات الطوارئ الحيوية. ولنتذكر أنه خلال المناقشات حول قانون الهجرة، أعيدت مسألة مساعدتها إلى اللجنة المشتركة، بعد تصويت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح قمع هذه الـ AMEs.

نزع الحجاب في فرنسا من بين أهدافي

وأعلن جوردان بارديلا، في تصريح لصحيفة لو باريزيان، أن نزع الحجاب في فرنسا من بين أهدافه. لكن بعد عام 2027.

ويضاف هذا القيد الجديد إلى تسريع عمليات الطرد من الأراضي الفرنسية.