قبل التحاقه بالخضر.. حجام يؤكد علو كعبه في مواجهة ليون

تألق الوافد الجديد للمنتخب الوطني، جوان حجام، في آخر مواجهة مع فريقه نانت ضد ليون، في الدوري الفرنسي، قبل إلتحاقه بالمنتخب الوطني.

وشارك حجام، أمس في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1.1، بداية من الدقيقة 36 من المباراة. وقدم مستويات رائعة، حيث نال حجام علامة 7 من 10 في اللقاء، وبلغت نسبة دقة تمريراته 75%.

وقدم تمريرة مفتاحية وعرضية ناجحة، بالإضافة لذلك، نجح حجام في 5 صراعات ثنائية من أصل 10، ونجح في صراعين هوائيين.