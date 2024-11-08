قبل التحاقه بتربص الخضر.. شياخة ينال الإشادة ويصنع الحدث لدى الأفارقة

نال الدولي الجزائري أمين شياخة إشادة الإعلام الدانماركي، اليوم الجمعة، عقب تألقه في مباراة أمس بين فريقه كوبنهاغن ونادي باشاك شهير في منافسة الأوروبا ليغ.

وتوقع المختصون أن يكون صاحب الـ18 عاما أحد اكتشافات الدوري الدانماركي، وهو الذي سجل أول ثنائية له. ومنحه موقع “سوفاسكور” المتخصص تقييماً ممتازا بـ 8.6 من 10 كأعلى تقييم في فريقه.

وركز موقع “سبور نيوز أفريكا” على التألق اللافت لمهاجم الخضر الجديد، ضاربا موعدا للجميع بمشاهدته خلال المباريات القادمة.

وقال موقع “أفريكا توب سبور” إن شياخة فتح عداده التهديفي مع فريقه الدانماركي في انتظار بداية مشواره مع المنتخب الوطني.

للإشارة، صنع شياخة الحدث لدى وسائل الإعلام بالنظر إلى صغر سنه وانفجار إمكانياته في فترة قصيرة جدا.

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