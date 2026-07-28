قبل التوقيع مع الترجي.. بلايلي مطالب بتجاوز عقبتين حاسمتين

عاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إلى واجهة الأحداث في فترة التحويلات الصيفية الحالية، في سيناريو مثير شهد العديد من التقلبات خلال الأيام الأخيرة. وجعل مستقبله محل متابعة كبيرة من الجماهير الجزائرية والتونسية.

وبدأت فصول القصة الأسبوع الماضي عندما حلّ بلايلي بالجزائر، حيث دخل في مفاوضات مع مولودية الجزائر. ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن إمكانية عودته إلى البطولة الوطنية وحمل ألوان بطل الجزائر بداية من جديد.

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت إدارة الترجي الرياضي التونسي غلق ملف اللاعب بعدما تخلف عن إجراء الفحص الطبي الذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي.

وهو ما اعتُبر حينها مؤشراً واضحاً على تعثر المفاوضات وانتهاء فرص عودته إلى نادي “باب سويقة”. غير أن الأحداث أخذت منحى مغايراً خلال الساعات الأخيرة.

بعدما وصل بلايلي إلى تونس أمس الاثنين، في خطوة أعادت الملف إلى الواجهة وأحيت آمال جماهير الترجي في استعادة أحد أبرز نجوم الفريق.

كما كشفت تقارير إعلامية تونسية أن الدولي الجزائري بات قريباً من تجديد عقده مع الترجي. ويستعد لتوقيع عقده الجديد خلال الساعات المقبلة. بشرط اجتيازه الفحص الطبي بنجاح. وهو الشرط الذي وضعته إدارة النادي قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وفي الوقت الذي يترقب فيه أنصار الترجي الإعلان الرسمي عن عودة بلايلي، لا تزال الوضعية القانونية للاعب تثير الجدل. إذ تتجه الأنظار إلى يوم 6 أوت المقبل. موعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي “التاس” بشأن قضية إيقافه. وهو القرار الذي قد تكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل اللاعب.